СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Эл аралык коомчулуктун «чечкиндүү жана туруктуу» эрки Нетаньяхуну токтото алат»
КҮН ДЕМИ
Дуран: Түркия G20 саммитинде глобалдык туруктуулукка бекем берилгендигин көрсөттү
АКШ Украинадагы тынчтык планы Орусиянын "каалоолор тизмесине" кирбейт деп ырастады
ЕБнин коргоо министри: Европа Орусиянын дрон чабуулдарынан коронууга «даяр эмес»
Оккупацияны токтотууга чакырган Фидан: «Түркия Газадагы жоопкерчиликти милдеттенүүгө даяр»
Эрдоган: «Түркияны күчтөндүрүү Ататүрктүн мурасын урматтоо дегенди билдирет»
БАШКЫ ЖАҢЫЛЫКТАРДАН ТЫШКАРЫ
Батыш Шериада мыйзамсыз отурукташкандардын чабуулдарынан каза болгон палестиналыктардын саны өсүүдө
Израиль министри Мамданинин жеңишинен кийин Нью-Йорктогу жөөттөрдү качып кетүүгө үндөдү
Гремингер: Түркия жана башка державалар дүйнөлүк тартипти адилеттүү түрдө түзүүгө жардам бере алышат
Оторбаев: «Түркиянын үнү аймактар менен цивилизациялардын ортосунда улам күчөгөн көпүрө түзүүдө»
Амитав Ачарья: «Түркия дүйнөлүк тартиптин жана дипломатиянын бешиги»
Трамп: «Си сейрек кездешүүчү металлдарды экспорттоого коюлган чектөөлөрдү алып салат»
Япония АКШга өзүнүн коргонуу каржылоолорун жогорулатууга милдеттүү экендигин билдирди
Лавров: «Орусия-АКШ саммитинин келечеги Вашингтондон көз каранды»
ПКК террордук тобу Түркиядан толугу менен чыгып кеткенин жарыялады
Трамп Азия сапарында соода жана саясий тирешүүлөргө карабастан Си менен жолугушууну пландаштырууда
Алдыңкы авторлор
Хиросимадан 80 жыл өтcө дагы атом коркунучу жоюла элек