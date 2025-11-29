КҮН ДЕМИ
Дуран: Түркия G20 саммитинде глобалдык туруктуулукка бекем берилгендигин көрсөттү
Президент Эрдоган саммиттерде, басма сөз жыйындарында жана эки тараптуу жолугушууларда Анкаранын көз караштарын натыйжалуу жеткирди. Бурханеттин Дуран ар кандай тармактардагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланганын билдирди.
АКШ Украинадагы тынчтык планы Орусиянын "каалоолор тизмесине" кирбейт деп ырастады
АКШ сенаторлору катчы Рубио аларга бул сунуш АКШдан эмес экенин айткан деп ырасташкан, бирок кийинчерээк Рубио муну четке кагып, сунуш Вашингтон тарабынан орусиялыктар менен украиналыктардын катышуусу менен даярдалганын айткан.
ЕБнин коргоо министри: Европа Орусиянын дрон чабуулдарынан коронууга «даяр эмес»
Андриус Кубилиус Украинанын тажрыйбасын четке кагуу Орусиянын өсүп жаткан коркунучтарына туш болгондо эки тарапты тең алсыратаарын эскертип, ошол эле учурда Европаны дрондордон коргонуудагы кемчиликтерди жоюуга чакырды.
