ТҮРКИЯ
Эрдоган: Папанын Түркияга сапары жалпы негизди бекемдөөдө маанилүү кадам
Рим папасы Лео XIV чет өлкөгө алгачкы сапарынын алкагында жекшембиге чейин Түркияда болуп, Стамбул жана Изник сыяктуу бир нече шаарларды кыдырат.
Эрдоган: Папанын Түркияга сапары жалпы негизди бекемдөөдө маанилүү кадам
Рим папасы Лео XIV чет өлкөгө биринчи сапарын Түркияга жасады
Рим папасы Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган менен жолугушуп, ири шаарларды кыдырып, диний жөрөлгөлөргө катышат.
Рим папасы Лео XIV чет өлкөгө биринчи сапарын Түркияга жасады
Эрдоган Палестинадагы Түркиянын гуманитардык ишмердүүлүгү үчүн ДССУнун Европа cыйлыгы менен сыйланды
ДССУнун Европа боюнча аймактык директору Ханс Клюге Анкарада өткөн 11-Түрк медициналык дүйнө конгрессинде сыйлыкты президент Режеп Таййип Эрдоганга тапшырды.
Эрдоган Палестинадагы Түркиянын гуманитардык ишмердүүлүгү үчүн ДССУнун Европа cыйлыгы менен сыйланды
СЕРЕП САЛУУ
opinion
Түрк компаниялары «Болот купол» коргонуусун күчөтүү үчүн 6,5 миллиард долларлык келишимдерге жетишти
Долбоордун курамына 47 компонент кирет, анын ичинде радарлар, ракеталар, электро-оптикалык сенсорлор, башкаруу жана текшерүү борборлору, ошондой эле ар кандай аралыктагы абадан коргонуу элементтери бар.
Түрк компаниялары «Болот купол» коргонуусун күчөтүү үчүн 6,5 миллиард долларлык келишимдерге жетишти
Эрдоган: 7 триллион долларлык халал рыногу тармактын келечегине карата күтүүлөрдү күчтөндүрөт
Президент Эрдоган дүйнө жүзү боюнча көптөгөн адамдар халал продукцияларын тандаганын жана дүйнөлүк халал секторунун көлөмү 7 триллион долларга жеткенин билдирди.
Эрдоган: 7 триллион долларлык халал рыногу тармактын келечегине карата күтүүлөрдү күчтөндүрөт