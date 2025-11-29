СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Эл аралык коомчулуктун «чечкиндүү жана туруктуу» эрки Нетаньяхуну токтото алат»
Президент Режеп Таййип Эрдоган Израилге «күчтүү дипломатиялык басым» жасоонун зарылдыгын баса белгилеп, Газадагы ок атышуунун токтотулушу толугу менен ишке ашырылышы керектигин айтты.
Түрк компаниялары «Болот купол» коргонуусун күчөтүү үчүн 6,5 миллиард долларлык келишимдерге жетишти
Долбоордун курамына 47 компонент кирет, анын ичинде радарлар, ракеталар, электро-оптикалык сенсорлор, башкаруу жана текшерүү борборлору, ошондой эле ар кандай аралыктагы абадан коргонуу элементтери бар.