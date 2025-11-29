МАДАНИЯТ
Эрдоган Палестинадагы Түркиянын гуманитардык ишмердүүлүгү үчүн ДССУнун Европа cыйлыгы менен сыйланды
ДССУнун Европа боюнча аймактык директору Ханс Клюге Анкарада өткөн 11-Түрк медициналык дүйнө конгрессинде сыйлыкты президент Режеп Таййип Эрдоганга тапшырды.
Түрк академиясы тарабынан орток түрк алфавитинде басылып чыккан китептердин бет ачары
Түрк академиясы тарабынан орток түрк алфавитинде басылып чыккан Абайдын «Кара сөздөрү» жана Чыңгыз Айтматовдун «Ак кеме» чыгармаларынын бет ачары өтөт.
Түрк академиясынын 15 жылдыгы Анкарада белгиленет
Эл аралык Түрк академиясынын 15 жылдыгы 2025-жылдын 18-ноябрында Анкарада белгиленет.
СЕРЕП САЛУУ
Түркияда өлкөнүн негиздөөчүсү Ататүрктүн каза болгонунун 87 жылдыгы белгиленүүдө
Түркиянын президенти, саясий партиялардын лидерлери, сот бийлигинин жогорку даражалуу мүчөлөрү, аскер кызматкерлери жана башка мамлекеттик өкүлдөр Анкарадагы Аныткабирде өлкөнүн негиздөөчүсү жана биринчи президенти Мустафа Кемал Ататүрктү эскерүүдө.
Стамбулда баштала турган 9-TRT World Forum диалогго жана адилеттүүлүккө чакырат
TRT World Forum негизделгенден бери континенттер аралык үндөрдү бириктирген жана Глобалдык Түндүк менен Түштүктүн ортосундагы көз караштарды жакындаштырган маанилүү платформага айланды.
Осман Хамди бейдин сүрөтү аукциондо 1,5 миллион долларга сатылды
Осман Хамди бейдин жубайы Наиле ханымдын 1880-жылдары тартылган, бирок көпкө чейин жашыруун сакталган портрети рекорддук баада 1,5 миллион долларга сатыкка коюлду.
