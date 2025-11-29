СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Түркияны күчтөндүрүү Ататүрктүн мурасын урматтоо дегенди билдирет»
Түркия Республикасынын Президенти Республиканын негиздөөчүсүнө таазим кылып, Ататүрктүн калыбына келтирилген үйү түбөлүк мурастын символу катары кайра ачылаарын жарыялады.
Түркияда өлкөнүн негиздөөчүсү Ататүрктүн каза болгонунун 87 жылдыгы белгиленүүдө
Түркиянын президенти, саясий партиялардын лидерлери, сот бийлигинин жогорку даражалуу мүчөлөрү, аскер кызматкерлери жана башка мамлекеттик өкүлдөр Анкарадагы Аныткабирде өлкөнүн негиздөөчүсү жана биринчи президенти Мустафа Кемал Ататүрктү эскерүүдө.