КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА
Түркияда аялдарга карата зомбулукка жол берилбейт
КҮН ДЕМИ
Түркия келерки жылы COP31 конференциясын өткөрүү менен глобалдык климаттык дипломатиянын борборуна өзүн орноштуруп жатат
"Парасоциалдык" Кембридж сөздүгү тарабынан 2025-жылдын сөзү деп тандалды
Бурсанын каштан таттуусу жана Ипсала күрүчү Европа Биримдигинен географиялык көрсөткүч статусун алды
Коньядан чыгып, Африкадагы армиялардын инвентарына кирди
Түркия Ататүрктүн Салоникидеги үйүн кайра ачуу менен өзүнүн негиздөөчүсүнүн мурасын урматтайт
БАШКЫ ЖАҢЫЛЫКТАРДАН ТЫШКАРЫ
Кытай космостук куралдарга тактык жана кубаттуулукту камсыз кылган спутник системасын чыгарды
Илон Маск дүйнөдөгү биринчи триллионер болуу жолунда
Nvidia директору Хуанг Кытайдын жасалма интеллект жарышында жеңерин билдирди
Нью-Йорктун тарыхында калыптанган тартипти бузуп, жеңген жаш мусулман талапкер-Зохран Мамдани
Нью-Йорктогу тарыхый мэрлик шайлоосун Мамдани жеңет деп күтүлүүдө
Египет өзүнүн чоң музейин салтанаттуу азем менен ачты
Париж графы Лувр ууруларына «жеке» кат жөнөттү:«Зер буюмдарыбызды кайтарып бергиле»
Египет музейи 5000 жылдык тарыхка эшигин ачат
Австрияда бетти таануу боюнча Clearview AI компаниясына каршы купуялуулукту бузуу боюнча айып коюлду
Түркия массалык түрдө өндүрүлгөн Алтай негизги согуштук танктарын Куралдуу күчтөрүнө тапшырды
Алдыңкы авторлор
Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде «2-Салттуу спорт оюндары» өтүүдө