"Парасоциалдык" Кембридж сөздүгү тарабынан 2025-жылдын сөзү деп тандалды
Сөздүктө "парасоциалдык" деген сөз медиа ишмерлери же жасалма интеллект менен бир тараптуу байланыш катары аныкталууда, бул да санариптик маданияттын эмоционалдык мамилелерди түзүү ыкмабызды кандайча калыптандыраарын чагылдырат.
Бурсанын каштан таттуусу жана Ипсала күрүчү Европа Биримдигинен географиялык көрсөткүч статусун алды
Түркиянын Европа Биримдиги тарабынан таанылган географиялык көрсөткүчтөрү бар өнүмдөрүнүн саны 42ге чейин көбөйдү; 2025-жылы кошулган 13 жаңы өнүм менен өлкөнүн тарыхындагы эң жогорку жылдык көрсөткүчкө жетти.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган шейшемби күнү Түркиянын көз карандысыз зооттолгон танк күчтөрүнө ээ болуу максатын ишке ашыруудагы маанилүү этап болгон Алтай негизги согуштук танктарын тапшыруу аземине катышат.
