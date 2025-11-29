Германия: Түркия Европа Биримдигинин коргонуу программаларына киргизилиши керек
Германиянын тышкы иштер министри Вадефул Анкара менен тыгыз кызматташууга убада берип, "Түркия жана Улуу Британия сыяктуу НАТОнун негизги өнөктөштөрү ЕБнин 173 миллиард долларлык биргелешкен коргонуу программасына киргизилиши керек" деди.
Вьетнамдын тышкы иштер министри көз карандысыз Палестина мамлекетине колдоосун кайталады
Вьетнамдын тышкы иштер министри Ле Хоай Трунг Газаны калыбына келтирүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирип, эл аралык укуктун алкагында эки мамлекеттүү чечимди колдой турганын айтты.