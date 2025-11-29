ДҮЙНӨ
Германия: Түркия Европа Биримдигинин коргонуу программаларына киргизилиши керек
Германиянын тышкы иштер министри Вадефул Анкара менен тыгыз кызматташууга убада берип, "Түркия жана Улуу Британия сыяктуу НАТОнун негизги өнөктөштөрү ЕБнин 173 миллиард долларлык биргелешкен коргонуу программасына киргизилиши керек" деди.
Германия: Түркия Европа Биримдигинин коргонуу программаларына киргизилиши керек
Бээжин тажик-ооган чек арасындагы куралдуу кол салууда үч жараны каза болгонун билдирди
Тажикстандын Хатлон облусунда Ооганстандан граната ташыган дрон тарабынан жасалган кол салууда бир адам да жаракат алды.
Бээжин тажик-ооган чек арасындагы куралдуу кол салууда үч жараны каза болгонун билдирди
Трамп Венесуэлада "баңгизат аткезчилигине" каршы кургактагы операцияны жарыялады
Президент Трамп АКШ деңиздеги венесуэлалык баңгизат аткезчилигин дээрлик токтотконун жана кургактагы операцияларды баштоону пландап жатканын билдирди.
Трамп Венесуэлада "баңгизат аткезчилигине" каршы кургактагы операцияны жарыялады
СЕРЕП САЛУУ
opinion
Ермак: Зеленский лидер болуп турганда Украина өз аймагын бербейт
Украинанын президенти Зеленскийдин башкы жардамчысы Ермак Украина президенти аймактык жеңилдиктерге барбай турганын билдирди. Киев Орусиянын талаптарын четке кагууда.
Ермак: Зеленский лидер болуп турганда Украина өз аймагын бербейт
Кыргызстан ЖККУга мүчө мамлекеттердин лидерлеринин саммитин өткөрдү
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров саммиттин кеңейтилген сессиясындагы сөзүндө ЖККУнун кезектешкен төрагалыгы 2026-жылдын 1-январынан тартып Орусияга өтөөрүн жарыялады.
Кыргызстан ЖККУга мүчө мамлекеттердин лидерлеринин саммитин өткөрдү
Түркия: Аскерлерди жайгаштыруудан мурун Орусия-Украина ортосундагы ок атышууну токтотуу керек
Түркиянын билдирүүсү шейшемби күнү Макрондун келечектеги коопсуздук күчтөрүнө француз, британ жана түрк аскерлери кириши мүмкүн деген сөзүнөн кийин жасалды.
Түркия: Аскерлерди жайгаштыруудан мурун Орусия-Украина ортосундагы ок атышууну токтотуу керек