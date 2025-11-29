FEATURES DETAIL
Түркияда аялдарга карата зомбулукка жол берилбейт
Түркия Республикасынын Үй-бүлө жана социалдык кызматтар министрлиги аялдарга карата зомбулукту аялга физикалык, сексуалдык, психологиялык же экономикалык зыян келтирген атайылап жасалган аракеттер катары аныктайт.
Түркия келерки жылы COP31 конференциясын өткөрүү менен глобалдык климаттык дипломатиянын борборуна өзүн орноштуруп жатат
Мында БУУнун климаттык конференциясынын иш-аракеттеринен баштап, Түркиянын кабыл алуусуна чейинки беш негизги багыттагы процесстин талдамасы берилген.
"Парасоциалдык" Кембридж сөздүгү тарабынан 2025-жылдын сөзү деп тандалды
Сөздүктө "парасоциалдык" деген сөз медиа ишмерлери же жасалма интеллект менен бир тараптуу байланыш катары аныкталууда, бул да санариптик маданияттын эмоционалдык мамилелерди түзүү ыкмабызды кандайча калыптандыраарын чагылдырат.
Бурсанын каштан таттуусу жана Ипсала күрүчү Европа Биримдигинен географиялык көрсөткүч статусун алды
Түркиянын Европа Биримдиги тарабынан таанылган географиялык көрсөткүчтөрү бар өнүмдөрүнүн саны 42ге чейин көбөйдү; 2025-жылы кошулган 13 жаңы өнүм менен өлкөнүн тарыхындагы эң жогорку жылдык көрсөткүчкө жетти.
Коньядан чыгып, Африкадагы армиялардын инвентарына кирди
Акыркы жылдары Түркиянын коргонуу өнөр жайындагы эң маанилүү окуялардын бири Анадолудан келген компаниялардын дүйнөлүк масштабда кеңейиши болду. Коньяда негизделген Hedef Arms Defense ушундай компаниялардын бири.
