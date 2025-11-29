Индонезия ЭOKтун билдирүүсүнөн кийин израилдик спортчуларга тыюу салуу чечимин жактады
Индонезия израилдик гимнасттардын виза арыздарын четке кагуу чечимин жактады. Бул чечимди коомдук тартипке байланыштуу кабыл алганын айтып, Палестинаны таанымайынча Израиль менен мамилесин сактабай турганын кайталады.
Астон Вилланын тыюу салуусунан кийин Израиль командасы атаандаш талаасында күйөрмансыз ойнойт
Израилдин Маккаби Тель-Авив командасы конокто боло турган беттешке байланыштуу чечимди өткөн аптада Астон Вилла коопсуздук маселесинен улам Маккаби Тель-Авивдин күйөрмандарына матчка катышууга тыюу салганын жарыялагандан кийин кабыл алды.
Түркиянын эркектер баскетбол командасы EuroBasket 2025 мелдешинде күмүш медалга ээ болду
Германия Түркияны 88-83 эсебинде жеңип, FIBA EuroBasket чемпиону болду.