Түркия 2026-жылдагы FIFA Дүйнө Кубогунун плей-офф баскычына чыкты
Түркия Дүйнөлүк Кубоктун плей-офф жарым финалында Швеция, Румыния, Түндүк Македония же Түндүк Ирландия менен беттешет.
Индонезия ЭOKтун билдирүүсүнөн кийин израилдик спортчуларга тыюу салуу чечимин жактады
Индонезия израилдик гимнасттардын виза арыздарын четке кагуу чечимин жактады. Бул чечимди коомдук тартипке байланыштуу кабыл алганын айтып, Палестинаны таанымайынча Израиль менен мамилесин сактабай турганын кайталады.
Астон Вилланын тыюу салуусунан кийин Израиль командасы атаандаш талаасында күйөрмансыз ойнойт
Израилдин Маккаби Тель-Авив командасы конокто боло турган беттешке байланыштуу чечимди өткөн аптада Астон Вилла коопсуздук маселесинен улам Маккаби Тель-Авивдин күйөрмандарына матчка катышууга тыюу салганын жарыялагандан кийин кабыл алды.
Италия-Израиль беттешинин алдында полиция Палестинаны колдогон активисттерди бутага алды
Дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда Италиянын 3:0 эсебинде жеңишке жетишүүсүнүн алдында Удине шаарында миңдеген адамдар ФИФАдан Израилди эл аралык футболдон четтетүүнү талап кылып чыңалуу күчөдү.
Түркия Дүйнөлүк кубоктун тандоо оюнунда Болгарияны 6-1 эсебинде утуп алды
Болгариянын жалгыз голун 13-мүнөттө Радослав Кирилов киргизди.
Дембеле - «Алтын топ» сыйлыгын алган алгачкы кара мусулман
Дембеле Родринин ордун ээлеп, Ламин Ямалды артка калтырып, көп жылдар бою Лионель Месси менен Криштиану Роналду үстөмдүк кылып келген футболдогу эң абройлуу сыйлык болгон "Алтын топту" (Ballon d'Or) жеңип алды.
