Түрк компаниялары «Болот купол» коргонуусун күчөтүү үчүн 6,5 миллиард долларлык келишимдерге жетишти
Долбоордун курамына 47 компонент кирет, анын ичинде радарлар, ракеталар, электро-оптикалык сенсорлор, башкаруу жана текшерүү борборлору, ошондой эле ар кандай аралыктагы абадан коргонуу элементтери бар.
Трамп Азия сапарында соода жана саясий тирешүүлөргө карабастан Си менен жолугушууну пландаштырууда
АКШнын президенти Трамп Азияга жасаган биринчи чоң сапарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен соода алакаларын жакшыртууну жана аймактык союздаштары менен жолугушууну максат кылууда.