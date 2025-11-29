ЭКОНОМИКА
Түрк компаниялары «Болот купол» коргонуусун күчөтүү үчүн 6,5 миллиард долларлык келишимдерге жетишти
Долбоордун курамына 47 компонент кирет, анын ичинде радарлар, ракеталар, электро-оптикалык сенсорлор, башкаруу жана текшерүү борборлору, ошондой эле ар кандай аралыктагы абадан коргонуу элементтери бар.
Расмий өкүлдөр: Түркиянын өнүккөн HÜRJET машыгуу учагынын массалык өндүрүшү жакында башталат
Түркия Испания менен экспорттук келишимге кол коюуга даярданып жаткан учурда, прототип болжол менен 260 саат учууну аяктады.
Nvidia компаниясынын Кытайга H200 AI чиптерин сатуусу Трамптын макулдугун күтүп жатат
АКШнын соода министри Ховард Лутник Bloomberg агенттигине берген маегинде президент Трамп Nvidia компаниясынын Бээжинге жасалма интеллект чиптерин экспорттоо маселеси боюнча кеңешчилери менен жолукканын билдирди.
СЕРЕП САЛУУ
opinion
Трамп: «Си сейрек кездешүүчү металлдарды экспорттоого коюлган чектөөлөрдү алып салат»
Трамп Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тарифтер төмөндөп, эки тараптуу соода келишимдери бекемделгенин айтты.
Кытай менен АСЕАН кеңейтилген эркин соода келишимине кол коюшту
Кытай Дональд Трамптын администрациясы дүйнө жүзү боюнча өлкөлөргө киргизген импорттук тарифтердин жогорулашына каршы туруу үчүн АСЕАН менен болгон мамилелерин күчөтүүгө аракет кылып жатат.
АКШ жана Кытай Трамптын Си менен жолугушуусунан мурун Малайзияда соода сүйлөшүүлөрүн кайра баштады
АКШнын расмий өкүлү эки тарап тең Трамп менен Кытайдын лидери Си "карап көрүүгө" тийиш болгон "бир нерсе сунуштай турган учурга келип" жатышканын айтты.
АКШ жана Кытай Трамптын Си менен жолугушуусунан мурун Малайзияда соода сүйлөшүүлөрүн кайра баштады