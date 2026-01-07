СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.