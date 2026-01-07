ТҮРКИЯ
Түркия "Арабиялык Лоуренс" боюнча Осмон доорундагы чалгындоо файлын жарыялады
Түркиянын чалгындоо кызматы британиялык агент Томас Эдвард Лоуренстин Жакынкы Чыгыштагы ишмердүүлүгүн кеңири баяндаган 1929-жылдагы архивдик документти жарыялады.
Эрдоган Трампка: Венесуэла туруксуздукка кептелбеши керек
Президент Режеп Таййип Эрдоган: "Түркия жана түрк эли достук мамиледеги Венесуэла элинин ырааттуулук, тынчтык жана өнүгүү күрөшүндө колдоо көрсөтүүнү улантат", - деди.
Эрдоган Трамп менен сүйлөшүүдө Венесуэла жана Газа боюнча тынчсыздануусун билдирди
Эрдоган менен Трамп Түркия-АКШ карым - катнаштарын, коргонуу боюнча кызматташтык жана аймактык маселелерди талкуулашты.
Эрдоган Салманга Йемен менен Сомалидеги туруктуулуктун өтө маанилүү экенин айтты
Түркия менен Сауд Арабия кызматташтыктарын тереңдетүүгө умтулуп жатканда Анкара аймактык келишпестиктерде ортомчулук кылууга даяр экенин билдирди.
Түркия Йемендеги Кеңештин туруктуулукту калыбына келтирүү боюнча аракеттерин кубаттайт
Тышкы иштер министрлиги өлкөнүн түштүгүндөгү эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келтирген окуяларга тынчсыздануу менен көз салып тураарын билдирди.
Түркия Йемендеги Кеңештин туруктуулукту калыбына келтирүү боюнча аракеттерин кубаттайт