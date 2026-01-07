OPINION
Италия-Израиль беттешинин алдында полиция Палестинаны колдогон активисттерди бутага алды
Дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда Италиянын 3:0 эсебинде жеңишке жетишүүсүнүн алдында Удине шаарында миңдеген адамдар ФИФАдан Израилди эл аралык футболдон четтетүүнү талап кылып чыңалуу күчөдү.
Индонезия ЭOKтун билдирүүсүнөн кийин израилдик спортчуларга тыюу салуу чечимин жактады
Индонезия израилдик гимнасттардын виза арыздарын четке кагуу чечимин жактады. Бул чечимди коомдук тартипке байланыштуу кабыл алганын айтып, Палестинаны таанымайынча Израиль менен мамилесин сактабай турганын кайталады.
Астон Вилланын тыюу салуусунан кийин Израиль командасы атаандаш талаасында күйөрмансыз ойнойт
Израилдин Маккаби Тель-Авив командасы конокто боло турган беттешке байланыштуу чечимди өткөн аптада Астон Вилла коопсуздук маселесинен улам Маккаби Тель-Авивдин күйөрмандарына матчка катышууга тыюу салганын жарыялагандан кийин кабыл алды.