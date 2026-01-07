СПОРТ

ATP 2026-жылдан баштап эркек теннисчилери үчүн өтө ысык эрежесин киргизет
Бул кадам ATPни аялдар турнири, ушул сыяктуу саясатты көптөн бери ишке ашырып келе жаткан WTA жана айдоочуларды коргоо чаралары бар Формула-1 сыяктуу спорт түрлөрү менен шайкеш келтирет.
Новак Джокович Австралиянын Ачык чемпионатына катышуу үчүн Аделаидага кайтууда
Жаңы "Чоң шлем" чемпиондугун багындыруу үчүн Новак Джокович Австралиянын Ачык чемпионаты марафонун Adelaide International турнири менен баштап мелдешкен жылдыз күчүн кошот.
Палестина Сауд Арабиясына 2-1 эсебинде утулуп, Араб Кубогунан четтетилди
Сами эл-Досари комментаторлор "кайраттуу жана кадыр-барктуу" деп мүнөздөгөн оюнду көрсөтүп, Сауд Арабиянын Палестинага каршы жеңшине шык берди.
Түркия 2026-жылдагы FIFA Дүйнө Кубогунун плей-офф баскычына чыкты
Түркия Дүйнөлүк Кубоктун плей-офф жарым финалында Швеция, Румыния, Түндүк Македония же Түндүк Ирландия менен беттешет.
Индонезия ЭOKтун билдирүүсүнөн кийин израилдик спортчуларга тыюу салуу чечимин жактады
Индонезия израилдик гимнасттардын виза арыздарын четке кагуу чечимин жактады. Бул чечимди коомдук тартипке байланыштуу кабыл алганын айтып, Палестинаны таанымайынча Израиль менен мамилесин сактабай турганын кайталады.
Астон Вилланын тыюу салуусунан кийин Израиль командасы атаандаш талаасында күйөрмансыз ойнойт
Израилдин Маккаби Тель-Авив командасы конокто боло турган беттешке байланыштуу чечимди өткөн аптада Астон Вилла коопсуздук маселесинен улам Маккаби Тель-Авивдин күйөрмандарына матчка катышууга тыюу салганын жарыялагандан кийин кабыл алды.
