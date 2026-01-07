ЭРДОГАН: «ТҮРКИЯНЫН F-35 ПРОГРАММАСЫНА КАЙТЫП КЕЛИШИ НАТОНУН КООПСУЗДУГУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
КҮН ДЕМИ
Түркиянын сейрек кездешүүчү элементтеринин потенциалын башкаруу үчүн комиссия түзүү сунушталды
Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин жана маанилүү минералдардын глобалдык экономикалык жана геосаясий маанисинин өсүп жатканын эске алганда, тармактын өкүлү Түркия өзүнүн тоо-кен тармагындагы потенциалын баалоо үчүн укуктук базаны түзүшү керек.
БАШКЫ ЖАҢЫЛЫКТАРДАН ТЫШКАРЫ
Андриус Кубилиус Украинанын тажрыйбасын четке кагуу Орусиянын өсүп жаткан коркунучтарына туш болгондо эки тарапты тең алсыратаарын эскертип, ошол эле учурда Европаны дрондордон коргонуудагы кемчиликтерди жоюуга чакырды.
Алдыңкы авторлор
ГРЕМИНГЕР: ТҮРКИЯ ЖАНА БАШКА ДЕРЖАВАЛАР ДҮЙНӨЛҮК ТАРТИПТИ АДИЛЕТТҮҮ ТҮРДӨ ТҮЗҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРЕ АЛЫШАТ
9-TRT World форумунда сөз сүйлөгөн ЕККУнун мурдагы башкы катчысы Гремингер Түркия жана башка орточо державалар АКШ-Кытай атаандаштыгынын шартында глобалдык кайра курууда жана көп тараптуулукту бекемдөөдө маанилүү ролду ойной аларын айтты.