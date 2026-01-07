СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
КҮН ДЕМИ
Ирандагы нааразылык акциялардын жүрүшүндө кеминде 16 адам өлтүрүлгөндүгү билдирилди
Түркия Израилдин Сомалиленд боюнча кадамын четке кагып, Сомали менен кызматташат
Эрдоган: «Түркиянын коргонуу экспорту 11 айда 30 пайызга өстү»
Түркиянын сейрек кездешүүчү элементтеринин потенциалын башкаруу үчүн комиссия түзүү сунушталды
Анкарада Дүйнөлүк түрк тилдер үй-бүлөcүнүн күнү белгиленди
БАШКЫ ЖАҢЫЛЫКТАРДАН ТЫШКАРЫ
Президент Эрдоган Кара деңиздин согуш талаасына айланышына каршы эскертти
Пакистан-Түркия мамилелери: руханий достуктан стратегиялык өнөктөштүккө
Тайвандын тышкы иштер министринин орун басары Израилге сырдуу сапар жасады...
Сирия Асад режиминин кулашынын бир жылдыгын эркин жана коопсуз келечекке үмүт менен белгилеп жатат
Фидан: «Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык келишими Европанын келечегин да аныктайт»
Түркия 2026-жылы Пакистандагы беш кенде мунай жана газ чалгындоо иштерин баштайт
Эрдоган: «Эл аралык коомчулуктун «чечкиндүү жана туруктуу» эрки Нетаньяхуну токтото алат»
Дуран: Түркия G20 саммитинде глобалдык туруктуулукка бекем берилгендигин көрсөттү
АКШ Украинадагы тынчтык планы Орусиянын "каалоолор тизмесине" кирбейт деп ырастады
ЕБнин коргоо министри: Европа Орусиянын дрон чабуулдарынан коронууга «даяр эмес»
Алдыңкы авторлор
Гремингер: Түркия жана башка державалар дүйнөлүк тартипти адилеттүү түрдө түзүүгө жардам бере алышат