Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.
Кытай ЕБ менен тереңирээк байланыштарды көздөйт: Си Цзиньпин Ирландиянын премьери менен жолугушту
Европа Биримдиги менен Кытайдын ортосундагы тарифтер боюнча чыңалуу уланып жаткандыктан, Кытайдын президенти жана Ирландиянын премьер-министри эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү маселесин талкуулашты.
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
АКШнын Венесуэлага аскердик кийлигишүүсүнөн кийин, ЕБнин 26 өлкөсү эл аралык укукту сыйлоого чакырды
Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Кая Каллас тарабынан жарыяланган билдирүүнү Венгриядан башка бардык Европа Биримдигине мүчө мамлекеттер колдошту.
Кытай АКШ Мадурону уурдап кеткенден кийин эч бир өлкө «дүйнө судьясы» эместигин билдирди
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И: "Бардык өлкөлөрдүн эгемендүүлүгү жана коопсуздугу эл аралык укуктун алкагында толук корголушу керек", - деди.
