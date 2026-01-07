Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.
Ирандагы нааразылык акциялардын жүрүшүндө кеминде 16 адам өлтүрүлгөндүгү билдирилди
Инфляциянын өсүшүнө каршы нааразылык акциялары өлкө боюнча жайылып жатканда, АКШдан эскертүүлөр, ал эми Израилден колдоо билдирүүлөрү келди.
Кытай ЕБ менен тереңирээк байланыштарды көздөйт: Си Цзиньпин Ирландиянын премьери менен жолугушту
Европа Биримдиги менен Кытайдын ортосундагы тарифтер боюнча чыңалуу уланып жаткандыктан, Кытайдын президенти жана Ирландиянын премьер-министри эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү маселесин талкуулашты.
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.