Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
Түркиянын сейрек кездешүүчү элементтеринин потенциалын башкаруу үчүн комиссия түзүү сунушталды
Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин жана маанилүү минералдардын глобалдык экономикалык жана геосаясий маанисинин өсүп жатканын эске алганда, тармактын өкүлү Түркия өзүнүн тоо-кен тармагындагы потенциалын баалоо үчүн укуктук базаны түзүшү керек.