OPINION DETAIL
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Ирандагы нааразылык акциялардын жүрүшүндө кеминде 16 адам өлтүрүлгөндүгү билдирилди
Инфляциянын өсүшүнө каршы нааразылык акциялары өлкө боюнча жайылып жатканда, АКШдан эскертүүлөр, ал эми Израилден колдоо билдирүүлөрү келди.
Ирандагы нааразылык акциялардын жүрүшүндө кеминде 16 адам өлтүрүлгөндүгү билдирилди
Түркия Израилдин Сомалиленд боюнча кадамын четке кагып, Сомали менен кызматташат
Президент Режеп Тайип Эрдоган Израилдин Сомалилендди таануусун "кабыл алынгыс" деп мүнөздөдү, ал эми Анкара Могадишого бургулоо, коргонуу жана дипломатиялык тармактарда колдоо көрсөтөөрүн билдирди.
Түркия Израилдин Сомалиленд боюнча кадамын четке кагып, Сомали менен кызматташат
Эрдоган: «Түркиянын коргонуу экспорту 11 айда 30 пайызга өстү»
Эрдоган Түркиянын коргонуу жана авиация экспорту акыркы 11 айда 7,445 миллиард долларга жеткенин жана дүйнөдөгү 11-ири коргонуу экспорттоочусу болгонун билдирди.
Эрдоган: «Түркиянын коргонуу экспорту 11 айда 30 пайызга өстү»
Түркиянын сейрек кездешүүчү элементтеринин потенциалын башкаруу үчүн комиссия түзүү сунушталды
Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин жана маанилүү минералдардын глобалдык экономикалык жана геосаясий маанисинин өсүп жатканын эске алганда, тармактын өкүлү Түркия өзүнүн тоо-кен тармагындагы потенциалын баалоо үчүн укуктук базаны түзүшү керек.
Түркиянын сейрек кездешүүчү элементтеринин потенциалын башкаруу үчүн комиссия түзүү сунушталды