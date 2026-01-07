FEATURES DETAIL
АКШнын Венесуэлага аскердик кийлигишүүсүнөн кийин, ЕБнин 26 өлкөсү эл аралык укукту сыйлоого чакырды
Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Кая Каллас тарабынан жарыяланган билдирүүнү Венгриядан башка бардык Европа Биримдигине мүчө мамлекеттер колдошту.
Министр Кажыр: «Түркия Сомалиде космодромдун курулушун баштайт»
Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр порттун дүйнөлүк коммерциялык космос рыногуна кызмат кылаарын, Түркияга киреше алып келерин жана Сомалинин экономикалык өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Орусия алдыдагы он жылдыктын ичинде Айда атомдук электр станциясын курууну пландап жатат
Бул обьекттин жумушу Орусия-Кытай биргелешкен изилдөөлөрүн камсыздайт.
Түркиядагы Карахантепе аймагы 2025-жылдын эң маанилүү археологиялык ачылыштарынын катарына кирет
Түркиянын Таш дөбөлөр долбоорунун бир бөлүгү болгон Шанлыурфадагы бул археологиялык аянт Archaeology журналынын мукабасында орун алды.
ATP 2026-жылдан баштап эркек теннисчилери үчүн өтө ысык эрежесин киргизет
Бул кадам ATPни аялдар турнири, ушул сыяктуу саясатты көптөн бери ишке ашырып келе жаткан WTA жана айдоочуларды коргоо чаралары бар Формула-1 сыяктуу спорт түрлөрү менен шайкеш келтирет.
