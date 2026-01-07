ЭКОНОМИКА
Токиодогу аукциондо 243 килограммдык көк тунец 3,2 миллион долларга сатылды
243 килограммдык көк тунец Жапониянын түндүк-чыгыш жээгинде кармалып, популярдуу суши ресторан тармагын иштеткен компания тарабынан сатып алынды.
Токиодогу аукциондо 243 килограммдык көк тунец 3,2 миллион долларга сатылды
СЕРЕП САЛУУ
opinion
Европа Биримдигинде унаа рыногу кеңейген сайын электр унааларынын сатылышы өсүүдө
Ноябрь айында аккумулятор менен иштеген электр унааларынын сатылышы 44 пайызга өстү, ал эми бензин жана дизелдик унааларды каттоо төмөндөдү.
Европа Биримдигинде унаа рыногу кеңейген сайын электр унааларынын сатылышы өсүүдө
Геосаясий чыңалуулардан улам алтындын баасы жаңы рекорддук чекке жетти
Алтын 4420 доллардан ашты, ал эми күмүш АКШ менен Венесуэланын ортосундагы чыңалуудан жана Fedдин пайыздык ченди төмөндөтүү күтүүлөрүнөн улам жаңы рекорддук чекке жетти.
Геосаясий чыңалуулардан улам алтындын баасы жаңы рекорддук чекке жетти
Япония соода мамилелерин тереңдетүү үчүн Mercosur менен стратегиялык өнөктөштүктү баштады.
Бул структура чет өлкөлүк жана экономикалык министрликтердин ортосундагы жолугушууларды камтыйт, алгачкы жолугушуу келерки жылдын башына пландалууда.
Япония соода мамилелерин тереңдетүү үчүн Mercosur менен стратегиялык өнөктөштүктү баштады.
Түрк дүйнөсүнүн энергетика министрлери Стамбулда жолугушат
Түрк Мамлекеттер Уюмуна кирген өлкөлөрдүн энергетика министрлеринин бешинчи жыйынында ТМУнун жетекчилиги астында энергетикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жасала турган кадамдар талкууланат.
Түрк дүйнөсүнүн энергетика министрлери Стамбулда жолугушат
Түркиянын коргонуу жана аэрокосмостук экспорту рекорддук көрсөткүчкө жетти
Түркиянын коргоо өнөр жайы башкармалыгынын башчысы сектордун жогорку кошумча нарктагы продукцияларда туруктуу өсүшкө жетишкенин, экспорттук таасирин кеңейткенин жана дүйнөлүк рыноктордогу атаандаштыгын дагы да бекемдегенин билдирди.
Түркиянын коргонуу жана аэрокосмостук экспорту рекорддук көрсөткүчкө жетти