Түркиянын экономикасы үчүнчү чейректе 3,7 пайызга өсүү көрсөттү
Түркиянын статистика институтунун (TÜİK) маалыматы боюнча, июль-сентябрь айларында ИДП 409,6 миллиард долларга жеткен.
Түркиянын коргонуу жана аэрокосмостук экспорту рекорддук көрсөткүчкө жетти
Түркиянын коргоо өнөр жайы башкармалыгынын башчысы сектордун жогорку кошумча нарктагы продукцияларда туруктуу өсүшкө жетишкенин, экспорттук таасирин кеңейткенин жана дүйнөлүк рыноктордогу атаандаштыгын дагы да бекемдегенин билдирди.