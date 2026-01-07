СЕРЕП САЛУУ
Швейцариялык жетекчилер өрттөн жабыркаган ишканада өрт көзөмөлү жетишсиз болгонун моюнга алышты
Кран-Монтанадагы "Le Constellation" аттуу түнкү клубдун 40 кишинин өлүмүнө жана 116 кишинин жаралануусуна себеп болгон өрттөн мурун беш жылдан бери текшерилбегени ортого чыкты.
Трамп Гренландияны басып алуу үчүн ар кандай варианттарды караштырып жатат
Ак үй: "Президент жана командасы бул маанилүү тышкы саясат максатына жетүү үчүн ар кандай варианттарды талкуулап жатышат жана албетте, АКШ армиясынын колдонулушу ар дайым башкы командирдин буйругуна караштуу вариант", - деп билдирди.
Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.