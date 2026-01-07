ДҮЙНӨ

Иран Моссаддын тыңчысы деп айыпталган адамды өлүм жазасына тартты
Иран Израилдин атынан жүргүзүлгөн тыңчылык иштерин токтотуу максатында Моссад менен кызматташкан деп шектелген адамдарды камакка алып, өлүм жазасына тартууда.
Трамп Гренландияны басып алуу үчүн ар кандай варианттарды караштырып жатат
Ак үй: "Президент жана командасы бул маанилүү тышкы саясат максатына жетүү үчүн ар кандай варианттарды талкуулап жатышат жана албетте, АКШ армиясынын колдонулушу ар дайым башкы командирдин буйругуна караштуу вариант", - деп билдирди.
Европа Биримдиги Венесуэланын убактылуу президентин таануудан баш тартты
Европа Биримдигинин катчысы демократиялык өтүү процесси шайланган оппозиция лидерлерин камтышы керектигин билдирди.
Сирия СДК кол салууларынан кийин Халеп аэропортундагы каттамдарды токтотту
Сириянын авиация бийлиги Халептеги чабуулдардан кийин каттамдарды 24 саатка токтотту.
Европанын айрым аймактарын каптаган катуу суук аба ырайы саякаттоого тоскоол болууда
Нидерландияда жүздөгөн каттамдар токтотулду, Францияда муздуу жолдордо беш адам кырсыктан каза болду жана Улуу Британия кышкы коркунучтардын бул аптада дагы уланарын эскертти.
Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.
