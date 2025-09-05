5 Сентябрь 2025
***Европа Биримдигинин жогорку даражалуу расмий өкүлү Израилдин Газага каршы согушун “геноцид” деп атап, Европанын бирдиктүү жооп кайтара албаганын сынга алды.
*** Лондондогу эки күндүк Газа трибуналы Израилдин согуш кылмыштары жана Улуу Британиянын геноцидге катыштыгы боюнча күбөлөрдү жана эксперттерди угууда.
****** Француз юридикалык тобу Израилдин Газадагы геноцидин алдын ала албаганы үчүн өкмөткө каршы доо арыз менен кайрылды.
*** Кытай мамлекеттик маалымат каражаттарынын микрофондоруна түшкөн комментарийлер, Пекиндеги аскердик параддын алдында Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин биотехнология жана адам өмүрү тууралуу сүйлөшүүсүн ачыкка чыгарды.