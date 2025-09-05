САЯСАТТҮРКИЯМАДАНИЯТКӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДАСЕРЕП САЛУУ
Глобалдык Сумуд флотилиясы Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвирдин кемелерин конфискациялай тургандыгын жана активисттерди террорист катары белгилөө боюнча коркутууларын катуу сынга алууда.
5 Сентябрь 2025

***Европа Биримдигинин жогорку даражалуу расмий өкүлү Израилдин Газага каршы согушун “геноцид” деп атап, Европанын бирдиктүү жооп кайтара албаганын сынга алды.

*** Лондондогу эки күндүк Газа трибуналы Израилдин согуш кылмыштары жана Улуу Британиянын геноцидге катыштыгы боюнча күбөлөрдү жана эксперттерди угууда.

****** Француз юридикалык тобу Израилдин Газадагы геноцидин алдын ала албаганы үчүн өкмөткө каршы доо арыз менен кайрылды.

*** Кытай мамлекеттик маалымат каражаттарынын микрофондоруна түшкөн комментарийлер, Пекиндеги аскердик параддын алдында Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин биотехнология жана адам өмүрү тууралуу сүйлөшүүсүн ачыкка чыгарды.

