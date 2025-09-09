Жарчы | 9.09.2025

9 Сентябрь 2025
*** Нетаньяху Израилдин эки күндүн ичинде Газадагы 50 бийик имаратты бомбалаганын мактануу менен билдирди.
*** Бразилия, Кытай жана Индия кезексиз чогулган BRICS саммитинде Дональд трамптын 50 пайыздык импорттук бажы тарифтерин айыпташты.
*** Таиланд жогорку соту мурдагы премьер - министр Тахсин Чинаваттын жазасын оорукана бөлмөсүндө тарткандыгына чечим чыгарды.
*** Венесуэланын мамлекет башчысы Николас Мадуро АКШнын аскердик кемелери Колумбия чек арасы менен Кариб жээктерине жакындагандыктан ал аймактарга 25 миң аскер жөнөттү.