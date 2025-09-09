САЯСАТТҮРКИЯМАДАНИЯТКӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДАСЕРЕП САЛУУ
Жарчы | 9.09.2025
00:00
00:0000:00
Дүйнө
Жарчы | 9.09.2025
Түркиянын алдыңкы технология фестивалы Teknofest кийинки жумада Стамбулда өтөт.
9 Сентябрь 2025

*** Нетаньяху Израилдин эки күндүн ичинде Газадагы 50 бийик имаратты бомбалаганын мактануу менен билдирди.

*** Бразилия, Кытай жана Индия кезексиз чогулган BRICS саммитинде Дональд трамптын 50 пайыздык импорттук бажы тарифтерин айыпташты.

*** Таиланд жогорку соту мурдагы премьер  - министр Тахсин Чинаваттын жазасын оорукана бөлмөсүндө тарткандыгына чечим чыгарды.

*** Венесуэланын мамлекет башчысы Николас Мадуро АКШнын аскердик кемелери Колумбия чек арасы менен Кариб жээктерине жакындагандыктан ал аймактарга 25 миң аскер жөнөттү.

Көбүрөөк ук
Жарчы | 22.12.2025
Салеп : Осмон империясынан күнүбүзгө чейин кышкы жомок
Кышкы даярдыктар: түрк ашканаcындагы түбөлүктүү салт
Көрүнбөгөн коркунуч: тамекинин экологияга тийгизген таасири
Түрк лицей окуучулары Европа ядролук изилдөөлөр борборунда тарых жазды
2026-жылдагы климаттын өзгөрүшү боюнча конференция: Саммит дипломатиясы жана Түркиянын талапкерлиги
Желим кризисинде тоскоолдукка учураган дүйнөлүк келишим
Түрк мамлекеттери орток алфавит менен биримдик издөө аракетинде
Тарыхый Хижаз темир жолу кайрадан кызмат кылууга даярданып жатат
Түркиянын спорттогу алтын доорунун артында кандай себептер бар?