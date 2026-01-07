САЯСАТТҮРКИЯМАДАНИЯТКӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДАСЕРЕП САЛУУ
Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.
Сирия СДК кол салууларынан кийин Халеп аэропортундагы каттамдарды токтотту
АКШнын Венесуэлага аскердик кийлигишүүсүнөн кийин, ЕБнин 26 өлкөсү эл аралык укукту сыйлоого чакырды
Министр Кажыр: «Түркия Сомалиде космодромдун курулушун баштайт»
Иран Моссаддын тыңчысы деп айыпталган адамды өлүм жазасына тартты
Иран Израилдин атынан жүргүзүлгөн тыңчылык иштерин токтотуу максатында Моссад менен кызматташкан деп шектелген адамдарды камакка алып, өлүм жазасына тартууда.
Трамп Гренландияны басып алуу үчүн ар кандай варианттарды караштырып жатат
Ак үй: "Президент жана командасы бул маанилүү тышкы саясат максатына жетүү үчүн ар кандай варианттарды талкуулап жатышат жана албетте, АКШ армиясынын колдонулушу ар дайым башкы командирдин буйругуна караштуу вариант", - деп билдирди.
Европа Биримдиги Венесуэланын убактылуу президентин таануудан баш тартты
Европа Биримдигинин катчысы демократиялык өтүү процесси шайланган оппозиция лидерлерин камтышы керектигин билдирди.
Түркия "Арабиялык Лоуренс" боюнча Осмон доорундагы чалгындоо файлын жарыялады
Түркиянын чалгындоо кызматы британиялык агент Томас Эдвард Лоуренстин Жакынкы Чыгыштагы ишмердүүлүгүн кеңири баяндаган 1929-жылдагы архивдик документти жарыялады.
Ливандын президенти: Израилдин Ливанга кол салуусу "олуттуу суроолорду жаратууда"
Саясат
Кытай АКШ Мадурону уурдап кеткенден кийин эч бир өлкө «дүйнө судьясы» эместигин билдирди
Венесуэланын убактылуу президенти Мадуронун камакка алынышынан кийин АКШны кызматташууга чакырды
Ок атышпоо келишимине карабастан Израилдин Ливанга кол салуусунан эки адам каза болду
Мадуронун тарапкерлери Каракаста митинг өткөрүп, «Президентибизди бошоткула!» деп кыйкырышты
Анжелина Жоли Газа чек арасындагы Египеттин Рафах чек ара өтмөгүнө барды
Трамп Венесуэладагы АКШнын аскердик операциясынан кийин Колумбияны коркутту
Израилдик аскерлер Жаңы жылды майрамдап жатып Газага ок атууда
Ак үй Мадуронун камералардын алдында камакка алынып жаткан видеосун бөлүштү
Жеки Чан Газадагы палестиналык балдардын азап чегип жатканын айтты
Токиодогу аукциондо 243 килограммдык көк тунец 3,2 миллион долларга сатылды
Маданият
Түркия кытай жарандарына визасыз саякат кылууга уруксат берди
Түркиянын түндүгүндө эки миң жылдан ашык тарыхы бар Пафлагония күмбөзү зыяратчыларды күтүүдө
Орусия алдыдагы он жылдыктын ичинде Айда атомдук электр станциясын курууну пландап жатат
Түркиядагы Карахантепе аймагы 2025-жылдын эң маанилүү археологиялык ачылыштарынын катарына кирет
Жарчы | 7.01.2026
Аарылардын массалык өлүмү экосистеманы бузууда
"Жаңы дүйнө: жасалма интеллект башкаруусу"
Салеп : Осмон империясынан күнүбүзгө чейин кышкы жомок
Кышкы даярдыктар: түрк ашканаcындагы түбөлүктүү салт
Даниянын премьер-министри Трампты Гренландияны аннексиялоо коркутуусунан баш тартууга чакырды
Испания жана Латын Америкасындагы беш өлкө "АКШнын аскердик кийлигишүүсүн" четке кагышты
Эрдоган Трампка: Венесуэла туруксуздукка кептелбеши керек
Япониянын батышында 6,2 баллдык жер титирөө болду, бирок цунами эскертүүсү берилген жок
Эрдоган Трамп менен сүйлөшүүдө Венесуэла жана Газа боюнча тынчсыздануусун билдирди
Венесуэланын президенттик сарайынын жакынында жардыруулар жана ок атышуулар болду
АКШнын сенатору Венесуэладагы АКШнын аскердик аракетинен кийин Кубага эскертти
Куба Латын Америкасы жана Кариб аймагында АКШнын коркутууларына каршы жамааттык коргонууга чакырды
Эрдоган Салманга Йемен менен Сомалидеги туруктуулуктун өтө маанилүү экенин айтты
Орусия Украинанын 2026-жылдын башынан бери күн сайын Москваны дрондор менен бутага алганын айтты
Си Цзиньпин АКШнын Венесуэлага рейди учурунда "зомбулук аракеттерине" каршы эскертти
Колумбиянын президенти Петро Трампка: "Мени жаманатты кылбагыла", - деди
Израилдин ок атуусунан улам Газада үч палестиналык каза болду
Йемен өкмөттүк күчтөрү сепаратисттик ТӨК күчтөрү чыгып кеткенден кийин Махраны толук көзөмөлгө алды
Сеул: Пхеньян Чыгыш деңизине баллистикалык ракета учурду