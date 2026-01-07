Европа Данияны колдойт жана Трамптын Гренландияны көзөмөлгө алуу аракетин четке кагат
Президент Трамптын башкы жардамчысы эч бир өлкө Гренландия боюнча Вашингтон менен кагылышпай турганын ырастаса, Европанын лидерлери Гренландиянын өз келечегин, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн аныктоо укугун баса белгилешти.
СЕРЕП САЛУУ
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
Эрдоган: «Түркиянын F-35 программасына кайтып келиши НАТОнун коопсуздугу үчүн зарыл»
Эрдоган Bloomberg агенттигине берген маегинде Түркиянын буга чейин акысын төлөп келген F-35 учагын алышы жана аны программага кайрадан кошуусу АКШ жана НАТОнун коргонуу системасы менен мамилелерди жакшыртуу үчүн маанилүү жана зарыл экенин билдирди.
Трамп Гренландияны басып алуу үчүн ар кандай варианттарды караштырып жатат
Ак үй: "Президент жана командасы бул маанилүү тышкы саясат максатына жетүү үчүн ар кандай варианттарды талкуулап жатышат жана албетте, АКШ армиясынын колдонулушу ар дайым башкы командирдин буйругуна караштуу вариант", - деп билдирди.
Дагы көп...
Саясат
Видеолор
Анжелина Жоли Газа чек арасындагы Египеттин Рафах чек ара өтмөгүнө барды
00:32
Анжелина Жоли Газа чек арасындагы Египеттин Рафах чек ара өтмөгүнө барды
00:32
Трамп Венесуэладагы АКШнын аскердик операциясынан кийин Колумбияны коркутту
00:49
Трамп Венесуэладагы АКШнын аскердик операциясынан кийин Колумбияны коркутту
00:49
Израилдик аскерлер Жаңы жылды майрамдап жатып Газага ок атууда
00:20
Израилдик аскерлер Жаңы жылды майрамдап жатып Газага ок атууда
00:20
Ак үй Мадуронун камералардын алдында камакка алынып жаткан видеосун бөлүштү
00:11
Ак үй Мадуронун камералардын алдында камакка алынып жаткан видеосун бөлүштү
00:11
Жеки Чан Газадагы палестиналык балдардын азап чегип жатканын айтты
00:36
Жеки Чан Газадагы палестиналык балдардын азап чегип жатканын айтты
00:36
Эң көп окулган макала
Маданият
Иликте