OPINION
Түрк дүйнөсүнүн Кино саммити Стамбулда өттү
Кино башкы директору Бирол Гүвен: «Кино үчүн эң маанилүү эки нерсе - бул билим жана көйгөй. Кимдин көйгөйү болсо, ошолор кино жаратат. Биз өз көйгөйүбүздү киного айландырабыз»
Дуран: «Карабахтагы жеңиш Азербайжандын чечкиндүүлүгүнүн тарыхый символу»
Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран: «Карабахтагы жеңиш - бул сүйүктүү Азербайжаныбыздын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү боюнча эркинин, умтулуусунун жана чечкиндүүлүгүнүн тарыхый символу», - деп билдирди.